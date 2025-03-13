Valute / UAE
UAE: iShares MSCI UAE ETF
19.47 USD 0.11 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UAE ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.41 e ad un massimo di 19.48.
Segui le dinamiche di iShares MSCI UAE ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UAE News
Intervallo Giornaliero
19.41 19.48
Intervallo Annuale
14.55 20.42
- Chiusura Precedente
- 19.36
- Apertura
- 19.44
- Bid
- 19.47
- Ask
- 19.77
- Minimo
- 19.41
- Massimo
- 19.48
- Volume
- 297
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 1.25%
- Variazione Semestrale
- 15.07%
- Variazione Annuale
- 28.09%
21 settembre, domenica