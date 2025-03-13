Divisas / UAE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UAE: iShares MSCI UAE ETF
19.16 USD 0.16 (0.83%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UAE de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.08, mientras que el máximo ha alcanzado 19.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI UAE ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAE News
- UAE Steps Up Global War On Crypto Crime – Details
- UAE ETF: Prepared To Turn More Constructive After The Recent Blip (NASDAQ:UAE)
- Bitcoin Payments Now Accepted By Top UAE Developer For Real Estate
- LLB refers clients to Rothschild after UAE exit
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- TON Surges on UAE Golden Visa News; Crypto Community Reacts With Excitement and Doubt
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Ripple Expands Middle East Presence as RLUSD Gains Approval in Dubai
- Where Will Archer Aviation Be in 3 Years?
- UAE: This Emirati ETF Faces Significant Concentration Risk (NASDAQ:UAE)
- Bitcoin Goes Halal: Ruya Leads As 1st Islamic Bank To Offer Crypto Investment
- Global Economic Outlook: March 2025
- This sector may be the ‘accidental beneficiary’ of a U.S. growth scare, says JPMorgan
- Ripple Wins UAE License For Regulated Crypto Payments
Rango diario
19.08 19.27
Rango anual
14.55 20.42
- Cierres anteriores
- 19.32
- Open
- 19.27
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Low
- 19.08
- High
- 19.27
- Volumen
- 352
- Cambio diario
- -0.83%
- Cambio mensual
- -0.36%
- Cambio a 6 meses
- 13.24%
- Cambio anual
- 26.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B