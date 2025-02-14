通貨 / TSE
TSE: Trinseo PLC
2.62 USD 0.17 (6.94%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TSEの今日の為替レートは、6.94%変化しました。日中、通貨は1あたり2.45の安値と2.63の高値で取引されました。
Trinseo PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.45 2.63
1年のレンジ
2.17 7.05
- 以前の終値
- 2.45
- 始値
- 2.45
- 買値
- 2.62
- 買値
- 2.92
- 安値
- 2.45
- 高値
- 2.63
- 出来高
- 266
- 1日の変化
- 6.94%
- 1ヶ月の変化
- 11.02%
- 6ヶ月の変化
- -27.62%
- 1年の変化
- -48.22%
