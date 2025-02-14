Währungen / TSE
TSE: Trinseo PLC
2.50 USD 0.12 (4.58%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSE hat sich für heute um -4.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.48 bis zu einem Hoch von 2.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trinseo PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.48 2.60
Jahresspanne
2.17 7.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.62
- Eröffnung
- 2.58
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Tief
- 2.48
- Hoch
- 2.60
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- -4.58%
- Monatsänderung
- 5.93%
- 6-Monatsänderung
- -30.94%
- Jahresänderung
- -50.59%
