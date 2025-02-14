통화 / TSE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TSE: Trinseo PLC
2.55 USD 0.07 (2.67%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TSE 환율이 오늘 -2.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.48이고 고가는 2.60이었습니다.
Trinseo PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSE News
- Tokyo Bourse Pressed for More Disclosure on Management Buyouts
- Trinseo releases supplemental trade volume data by segment and application
- Fortinet (FTNT) Powers Tepper Sports & Entertainment with AI-Driven Cybersecurity
- Trinseo PLC (TSE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trinseo PLC 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSE)
- Trinseo Q2 2025 slides: Widening losses amid volume declines, bright spots in specialty areas
- Trinseo (TSE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eastman Chemical Plows Ahead (NYSE:EMN)
- Trinseo shareholders approve all proposals at annual meeting
- Trinseo declares $0.01 quarterly dividend payable in July
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Trinseo: Refinancing Done, And Signs Of Turnaround (NYSE:TSE)
- Trinseo PLC (TSE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.48 2.60
년간 변동
2.17 7.05
- 이전 종가
- 2.62
- 시가
- 2.58
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- 저가
- 2.48
- 고가
- 2.60
- 볼륨
- 440
- 일일 변동
- -2.67%
- 월 변동
- 8.05%
- 6개월 변동
- -29.56%
- 년간 변동율
- -49.60%
20 9월, 토요일