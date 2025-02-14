QuotazioniSezioni
Valute / TSE
Tornare a Azioni

TSE: Trinseo PLC

2.55 USD 0.07 (2.67%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TSE ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.48 e ad un massimo di 2.60.

Segui le dinamiche di Trinseo PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSE News

Intervallo Giornaliero
2.48 2.60
Intervallo Annuale
2.17 7.05
Chiusura Precedente
2.62
Apertura
2.58
Bid
2.55
Ask
2.85
Minimo
2.48
Massimo
2.60
Volume
440
Variazione giornaliera
-2.67%
Variazione Mensile
8.05%
Variazione Semestrale
-29.56%
Variazione Annuale
-49.60%
21 settembre, domenica