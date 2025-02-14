Valute / TSE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TSE: Trinseo PLC
2.55 USD 0.07 (2.67%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSE ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.48 e ad un massimo di 2.60.
Segui le dinamiche di Trinseo PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSE News
- Tokyo Bourse Pressed for More Disclosure on Management Buyouts
- Trinseo releases supplemental trade volume data by segment and application
- Fortinet (FTNT) Powers Tepper Sports & Entertainment with AI-Driven Cybersecurity
- Trinseo PLC (TSE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trinseo PLC 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSE)
- Trinseo Q2 2025 slides: Widening losses amid volume declines, bright spots in specialty areas
- Trinseo (TSE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eastman Chemical Plows Ahead (NYSE:EMN)
- Trinseo shareholders approve all proposals at annual meeting
- Trinseo declares $0.01 quarterly dividend payable in July
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Trinseo: Refinancing Done, And Signs Of Turnaround (NYSE:TSE)
- Trinseo PLC (TSE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.48 2.60
Intervallo Annuale
2.17 7.05
- Chiusura Precedente
- 2.62
- Apertura
- 2.58
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Minimo
- 2.48
- Massimo
- 2.60
- Volume
- 440
- Variazione giornaliera
- -2.67%
- Variazione Mensile
- 8.05%
- Variazione Semestrale
- -29.56%
- Variazione Annuale
- -49.60%
21 settembre, domenica