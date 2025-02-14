货币 / TSE
TSE: Trinseo PLC
2.45 USD 0.08 (3.16%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TSE汇率已更改-3.16%。当日，交易品种以低点2.45和高点2.69进行交易。
关注Trinseo PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSE新闻
- Tokyo Bourse Pressed for More Disclosure on Management Buyouts
- Trinseo releases supplemental trade volume data by segment and application
- Fortinet (FTNT) Powers Tepper Sports & Entertainment with AI-Driven Cybersecurity
- Trinseo PLC (TSE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trinseo PLC 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSE)
- Trinseo Q2 2025 slides: Widening losses amid volume declines, bright spots in specialty areas
- Trinseo (TSE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eastman Chemical Plows Ahead (NYSE:EMN)
- Trinseo shareholders approve all proposals at annual meeting
- Trinseo declares $0.01 quarterly dividend payable in July
- Top 3 Materials Stocks That Could Blast Off This Month - IT Tech Packaging (AMEX:ITP), Ascent Industries (NASDAQ:ACNT)
- Trinseo: Refinancing Done, And Signs Of Turnaround (NYSE:TSE)
- Trinseo PLC (TSE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.45 2.69
年范围
2.17 7.05
- 前一天收盘价
- 2.53
- 开盘价
- 2.56
- 卖价
- 2.45
- 买价
- 2.75
- 最低价
- 2.45
- 最高价
- 2.69
- 交易量
- 358
- 日变化
- -3.16%
- 月变化
- 3.81%
- 6个月变化
- -32.32%
- 年变化
- -51.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值