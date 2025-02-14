Валюты / TSE
TSE: Trinseo PLC
2.53 USD 0.13 (5.42%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TSE за сегодня изменился на 5.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.55.
Следите за динамикой Trinseo PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.36 2.55
Годовой диапазон
2.17 7.05
- Предыдущее закрытие
- 2.40
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.36
- High
- 2.55
- Объем
- 287
- Дневное изменение
- 5.42%
- Месячное изменение
- 7.20%
- 6-месячное изменение
- -30.11%
- Годовое изменение
- -50.00%
