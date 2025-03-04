通貨 / TRNR
TRNR: Interactive Strength Inc
3.50 USD 0.02 (0.57%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRNRの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり3.43の安値と3.68の高値で取引されました。
Interactive Strength Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TRNR News
- Why Are Public Companies Ammassing ETH, XRP, SOL, BNB Instead Of Just Bitcoin?
- Interactive Strength reduces warrant exercise price in new agreement
- DWF Ventures Report Reveals $76B Crypto Treasury Investment by Public Companies
- Interactive Strength announces 1-for-10 reverse stock split
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Expects to Complete Wattbike Acquisition Imminently After Receiving UK Regulatory Approval
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Closes Initial $55 Million Investment for Crypto Treasury Strategy and Begins Acquiring $FET
- Interactive Strength updates investor FAQs on AI-focused treasury strategy
- Interactive Strength Updates FAQ’s About $500M AI-focused $FET Treasury Strategy
- Interactive Strength to invest up to $500 million in Fetch.ai tokens
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) Enters into $500 Million Facility to Acquire AI-focused $FET Tokens and Launch Crypto Treasury Asset Strategy
- Interactive Strength issues $725K convertible note
- interactive strength issues preferred stock dividends
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Shares New CEO Q&A Update Featuring TRNR and Wattbike CEO’s
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Updates FAQ’s In Response To Additional Shareholder Questions
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Reiterates $75M Guidance, Expected Profitability in Q4 on Adjusted EBITDA Basis Due to Pending Sportstech, Wattbike Deals
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) Updates FAQ’s about Increasing 2025 Pro Forma Revenue Guidance to More Than $75M and Other Questions
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Shares Update from CEO Q&A Featuring Both TRNR and Sportstech CEO’s
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) To Release First Quarter 2025 Results on Monday, May 19th
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- What's Going On With Interactive Strength Stock Today? - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- What's Going On With Interactive Strength (TRNR) Stock? - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- Interactive Strength Targets Global Wellness Market with $15 Million Revenue Boost from Acquisition - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 3/4/25 - TipRanks.com
1日のレンジ
3.43 3.68
1年のレンジ
0.05 8.20
- 以前の終値
- 3.52
- 始値
- 3.60
- 買値
- 3.50
- 買値
- 3.80
- 安値
- 3.43
- 高値
- 3.68
- 出来高
- 88
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- -13.79%
- 6ヶ月の変化
- 207.02%
- 1年の変化
- 2087.50%
