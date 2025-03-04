Währungen / TRNR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRNR: Interactive Strength Inc
3.42 USD 0.08 (2.29%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRNR hat sich für heute um -2.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.42 bis zu einem Hoch von 3.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Interactive Strength Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRNR News
- Why Are Public Companies Ammassing ETH, XRP, SOL, BNB Instead Of Just Bitcoin?
- Interactive Strength reduces warrant exercise price in new agreement
- DWF Ventures Report Reveals $76B Crypto Treasury Investment by Public Companies
- Interactive Strength announces 1-for-10 reverse stock split
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Expects to Complete Wattbike Acquisition Imminently After Receiving UK Regulatory Approval
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Closes Initial $55 Million Investment for Crypto Treasury Strategy and Begins Acquiring $FET
- Interactive Strength updates investor FAQs on AI-focused treasury strategy
- Interactive Strength Updates FAQ’s About $500M AI-focused $FET Treasury Strategy
- Interactive Strength to invest up to $500 million in Fetch.ai tokens
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) Enters into $500 Million Facility to Acquire AI-focused $FET Tokens and Launch Crypto Treasury Asset Strategy
- Interactive Strength issues $725K convertible note
- interactive strength issues preferred stock dividends
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Shares New CEO Q&A Update Featuring TRNR and Wattbike CEO’s
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Updates FAQ’s In Response To Additional Shareholder Questions
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Reiterates $75M Guidance, Expected Profitability in Q4 on Adjusted EBITDA Basis Due to Pending Sportstech, Wattbike Deals
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) Updates FAQ’s about Increasing 2025 Pro Forma Revenue Guidance to More Than $75M and Other Questions
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Shares Update from CEO Q&A Featuring Both TRNR and Sportstech CEO’s
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) To Release First Quarter 2025 Results on Monday, May 19th
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- What's Going On With Interactive Strength Stock Today? - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- What's Going On With Interactive Strength (TRNR) Stock? - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- Interactive Strength Targets Global Wellness Market with $15 Million Revenue Boost from Acquisition - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 3/4/25 - TipRanks.com
Tagesspanne
3.42 3.58
Jahresspanne
0.05 8.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.50
- Eröffnung
- 3.57
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Tief
- 3.42
- Hoch
- 3.58
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -2.29%
- Monatsänderung
- -15.76%
- 6-Monatsänderung
- 200.00%
- Jahresänderung
- 2037.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K