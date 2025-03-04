Валюты / TRNR
TRNR: Interactive Strength Inc
3.66 USD 0.25 (7.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRNR за сегодня изменился на 7.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.25, а максимальная — 3.80.
Следите за динамикой Interactive Strength Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Why Are Public Companies Ammassing ETH, XRP, SOL, BNB Instead Of Just Bitcoin?
- Interactive Strength reduces warrant exercise price in new agreement
- DWF Ventures Report Reveals $76B Crypto Treasury Investment by Public Companies
- Interactive Strength announces 1-for-10 reverse stock split
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Expects to Complete Wattbike Acquisition Imminently After Receiving UK Regulatory Approval
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Closes Initial $55 Million Investment for Crypto Treasury Strategy and Begins Acquiring $FET
- Interactive Strength updates investor FAQs on AI-focused treasury strategy
- Interactive Strength Updates FAQ’s About $500M AI-focused $FET Treasury Strategy
- Interactive Strength to invest up to $500 million in Fetch.ai tokens
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) Enters into $500 Million Facility to Acquire AI-focused $FET Tokens and Launch Crypto Treasury Asset Strategy
- Interactive Strength issues $725K convertible note
- interactive strength issues preferred stock dividends
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Shares New CEO Q&A Update Featuring TRNR and Wattbike CEO’s
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Updates FAQ’s In Response To Additional Shareholder Questions
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Reiterates $75M Guidance, Expected Profitability in Q4 on Adjusted EBITDA Basis Due to Pending Sportstech, Wattbike Deals
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) Updates FAQ’s about Increasing 2025 Pro Forma Revenue Guidance to More Than $75M and Other Questions
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) Shares Update from CEO Q&A Featuring Both TRNR and Sportstech CEO’s
- Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) To Release First Quarter 2025 Results on Monday, May 19th
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- What's Going On With Interactive Strength Stock Today? - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- What's Going On With Interactive Strength (TRNR) Stock? - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- Interactive Strength Targets Global Wellness Market with $15 Million Revenue Boost from Acquisition - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 3/4/25 - TipRanks.com
Дневной диапазон
3.25 3.80
Годовой диапазон
0.05 8.20
- Предыдущее закрытие
- 3.41
- Open
- 3.32
- Bid
- 3.66
- Ask
- 3.96
- Low
- 3.25
- High
- 3.80
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- 7.33%
- Месячное изменение
- -9.85%
- 6-месячное изменение
- 221.05%
- Годовое изменение
- 2187.50%
