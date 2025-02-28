通貨 / TRMD
TRMD: TORM plc - Class A
23.21 USD 0.02 (0.09%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRMDの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり23.14の安値と23.51の高値で取引されました。
TORM plc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.14 23.51
1年のレンジ
13.63 33.47
- 以前の終値
- 23.23
- 始値
- 23.51
- 買値
- 23.21
- 買値
- 23.51
- 安値
- 23.14
- 高値
- 23.51
- 出来高
- 893
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 7.40%
- 6ヶ月の変化
- 41.87%
- 1年の変化
- -28.25%
