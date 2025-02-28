クォートセクション
通貨 / TRMD
TRMD: TORM plc - Class A

23.21 USD 0.02 (0.09%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRMDの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり23.14の安値と23.51の高値で取引されました。

TORM plc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.14 23.51
1年のレンジ
13.63 33.47
以前の終値
23.23
始値
23.51
買値
23.21
買値
23.51
安値
23.14
高値
23.51
出来高
893
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
7.40%
6ヶ月の変化
41.87%
1年の変化
-28.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K