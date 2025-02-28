货币 / TRMD
TRMD: TORM plc - Class A
23.26 USD 0.04 (0.17%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRMD汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点23.07和高点23.37进行交易。
关注TORM plc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRMD新闻
日范围
23.07 23.37
年范围
13.63 33.47
- 前一天收盘价
- 23.22
- 开盘价
- 23.30
- 卖价
- 23.26
- 买价
- 23.56
- 最低价
- 23.07
- 最高价
- 23.37
- 交易量
- 1.407 K
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 7.64%
- 6个月变化
- 42.18%
- 年变化
- -28.10%
