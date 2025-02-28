КотировкиРазделы
TRMD: TORM plc - Class A

23.26 USD 0.04 (0.17%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRMD за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.07, а максимальная — 23.37.

Следите за динамикой TORM plc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.07 23.37
Годовой диапазон
13.63 33.47
Предыдущее закрытие
23.22
Open
23.30
Bid
23.26
Ask
23.56
Low
23.07
High
23.37
Объем
1.407 K
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
7.64%
6-месячное изменение
42.18%
Годовое изменение
-28.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.