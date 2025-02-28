Währungen / TRMD
TRMD: TORM plc - Class A
23.21 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRMD hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.14 bis zu einem Hoch von 23.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die TORM plc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRMD News
Tagesspanne
23.14 23.51
Jahresspanne
13.63 33.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.23
- Eröffnung
- 23.51
- Bid
- 23.21
- Ask
- 23.51
- Tief
- 23.14
- Hoch
- 23.51
- Volumen
- 893
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 7.40%
- 6-Monatsänderung
- 41.87%
- Jahresänderung
- -28.25%
