통화 / TRMD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TRMD: TORM plc - Class A
22.57 USD 0.64 (2.76%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRMD 환율이 오늘 -2.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.40이고 고가는 22.75이었습니다.
TORM plc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRMD News
- TORM: Fully Valued, But Hafnia's Stake Signals Merger Potential (Rating Downgrade)
- TORM plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRMD)
- TORM plc (TRMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Do Options Traders Know Something About TORM Stock We Don't?
- TORM stock price target raised to $23 from $22 at Evercore ISI
- Why Torm Stock Popped Today
- TORM PLC (TRMD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Torm A earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- New Found Gold temporarily halts Queensway project exploration due to fire risk
- Should Value Investors Buy TORM (TRMD) Stock?
- Are Transportation Stocks Lagging Global Ship Lease (GSL) This Year?
- Are Investors Undervaluing TORM (TRMD) Right Now?
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- TORM plc: A Sunny Horizon Despite The Waves (NASDAQ:TRMD)
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- TORM plc: Iran Tensions Picked Up Interest, Now Rates Should Follow (NASDAQ:TRMD)
- Why Oil and Gas Stocks Rallied Today
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- TORM Is A Buy Despite Tariff Related Growth Concerns (NASDAQ:TRMD)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- TORM: Rates Are Rising, The Stock Should Follow (Rating Upgrade) (NASDAQ:TRMD)
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Buy 4 Ideal “Safer” February Dividends, Out Of 40 Choices From Readers
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
일일 변동 비율
22.40 22.75
년간 변동
13.63 33.47
- 이전 종가
- 23.21
- 시가
- 22.63
- Bid
- 22.57
- Ask
- 22.87
- 저가
- 22.40
- 고가
- 22.75
- 볼륨
- 1.004 K
- 일일 변동
- -2.76%
- 월 변동
- 4.44%
- 6개월 변동
- 37.96%
- 년간 변동율
- -30.23%
20 9월, 토요일