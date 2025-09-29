- 概要
TRINZ: Trinity Capital Inc.
TRINZの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1300の安値と25.1982の高値で取引されました。
Trinity Capital Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TRINZ株の現在の価格は？
Trinity Capital Inc.の株価は本日25.1982です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.1672、取引量は26に達しました。TRINZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Trinity Capital Inc.の株は配当を出しますか？
Trinity Capital Inc.の現在の価格は25.1982です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.79%やUSDにも注目します。TRINZの動きはライブチャートで確認できます。
TRINZ株を買う方法は？
Trinity Capital Inc.の株は現在25.1982で購入可能です。注文は通常25.1982または25.2012付近で行われ、26や0.27%が市場の動きを示します。TRINZの最新情報はライブチャートで確認できます。
TRINZ株に投資する方法は？
Trinity Capital Inc.への投資では、年間の値幅24.7800 - 25.6080と現在の25.1982を考慮します。注文は多くの場合25.1982や25.2012で行われる前に、-0.99%や0.19%と比較されます。TRINZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Trinity Capital Inc.の株の最高値は？
Trinity Capital Inc.の過去1年の最高値は25.6080でした。24.7800 - 25.6080内で株価は大きく変動し、25.1672と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trinity Capital Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Trinity Capital Inc.の株の最低値は？
Trinity Capital Inc.(TRINZ)の年間最安値は24.7800でした。現在の25.1982や24.7800 - 25.6080と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TRINZの動きはライブチャートで確認できます。
TRINZの株式分割はいつ行われましたか？
Trinity Capital Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.1672、-0.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.1672
- 始値
- 25.1300
- 買値
- 25.1982
- 買値
- 25.2012
- 安値
- 25.1300
- 高値
- 25.1982
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- -0.99%
- 6ヶ月の変化
- 0.19%
- 1年の変化
- -0.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前