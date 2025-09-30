- Aperçu
TRINZ: Trinity Capital Inc.
Le taux de change de TRINZ a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1300 et à un maximum de 25.1982.
Suivez la dynamique Trinity Capital Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TRINZ aujourd'hui ?
L'action Trinity Capital Inc. est cotée à 25.1982 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 25.1672 et son volume d'échange a atteint 26. Le graphique en temps réel du cours de TRINZ présente ces mises à jour.
L'action Trinity Capital Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Trinity Capital Inc. est actuellement valorisé à 25.1982. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TRINZ.
Comment acheter des actions TRINZ ?
Vous pouvez acheter des actions Trinity Capital Inc. au cours actuel de 25.1982. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.1982 ou de 25.2012, le 26 et le 0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TRINZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TRINZ ?
Investir dans Trinity Capital Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.7800 - 25.6080 et le prix actuel 25.1982. Beaucoup comparent -0.99% et 0.19% avant de passer des ordres à 25.1982 ou 25.2012. Consultez le graphique du cours de TRINZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Trinity Capital Inc. ?
Le cours le plus élevé de Trinity Capital Inc. l'année dernière était 25.6080. Au cours de 24.7800 - 25.6080, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.1672 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Trinity Capital Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Trinity Capital Inc. ?
Le cours le plus bas de Trinity Capital Inc. (TRINZ) sur l'année a été 24.7800. Sa comparaison avec 25.1982 et 24.7800 - 25.6080 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TRINZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TRINZ a-t-elle été divisée ?
Trinity Capital Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.1672 et -0.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.1672
- Ouverture
- 25.1300
- Bid
- 25.1982
- Ask
- 25.2012
- Plus Bas
- 25.1300
- Plus Haut
- 25.1982
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- -0.99%
- Changement à 6 Mois
- 0.19%
- Changement Annuel
- -0.79%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4