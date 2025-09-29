- Обзор рынка
TRINZ: Trinity Capital Inc.
Курс TRINZ за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1300, а максимальная — 25.1982.
Следите за динамикой Trinity Capital Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRINZ сегодня?
Trinity Capital Inc. (TRINZ) сегодня оценивается на уровне 25.1982. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.1672, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRINZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trinity Capital Inc.?
Trinity Capital Inc. в настоящее время оценивается в 25.1982. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.79% и USD. Отслеживайте движения TRINZ на графике в реальном времени.
Как купить акции TRINZ?
Вы можете купить акции Trinity Capital Inc. (TRINZ) по текущей цене 25.1982. Ордера обычно размещаются около 25.1982 или 25.2012, тогда как 26 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRINZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRINZ?
Инвестирование в Trinity Capital Inc. предполагает учет годового диапазона 24.7800 - 25.6080 и текущей цены 25.1982. Многие сравнивают -0.99% и 0.19% перед размещением ордеров на 25.1982 или 25.2012. Изучайте ежедневные изменения цены TRINZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trinity Capital Inc.?
Самая высокая цена Trinity Capital Inc. (TRINZ) за последний год составила 25.6080. Акции заметно колебались в пределах 24.7800 - 25.6080, сравнение с 25.1672 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trinity Capital Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trinity Capital Inc.?
Самая низкая цена Trinity Capital Inc. (TRINZ) за год составила 24.7800. Сравнение с текущими 25.1982 и 24.7800 - 25.6080 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRINZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRINZ?
В прошлом Trinity Capital Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1672 и -0.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.1672
- Open
- 25.1300
- Bid
- 25.1982
- Ask
- 25.2012
- Low
- 25.1300
- High
- 25.1982
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 0.19%
- Годовое изменение
- -0.79%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%