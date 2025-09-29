КотировкиРазделы
TRINZ
TRINZ: Trinity Capital Inc.

25.1982 USD 0.0310 (0.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRINZ за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1300, а максимальная — 25.1982.

Следите за динамикой Trinity Capital Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRINZ сегодня?

Trinity Capital Inc. (TRINZ) сегодня оценивается на уровне 25.1982. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.1672, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRINZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trinity Capital Inc.?

Trinity Capital Inc. в настоящее время оценивается в 25.1982. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.79% и USD. Отслеживайте движения TRINZ на графике в реальном времени.

Как купить акции TRINZ?

Вы можете купить акции Trinity Capital Inc. (TRINZ) по текущей цене 25.1982. Ордера обычно размещаются около 25.1982 или 25.2012, тогда как 26 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRINZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRINZ?

Инвестирование в Trinity Capital Inc. предполагает учет годового диапазона 24.7800 - 25.6080 и текущей цены 25.1982. Многие сравнивают -0.99% и 0.19% перед размещением ордеров на 25.1982 или 25.2012. Изучайте ежедневные изменения цены TRINZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Trinity Capital Inc.?

Самая высокая цена Trinity Capital Inc. (TRINZ) за последний год составила 25.6080. Акции заметно колебались в пределах 24.7800 - 25.6080, сравнение с 25.1672 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trinity Capital Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Trinity Capital Inc.?

Самая низкая цена Trinity Capital Inc. (TRINZ) за год составила 24.7800. Сравнение с текущими 25.1982 и 24.7800 - 25.6080 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRINZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRINZ?

В прошлом Trinity Capital Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1672 и -0.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.1300 25.1982
Годовой диапазон
24.7800 25.6080
Предыдущее закрытие
25.1672
Open
25.1300
Bid
25.1982
Ask
25.2012
Low
25.1300
High
25.1982
Объем
26
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-0.99%
6-месячное изменение
0.19%
Годовое изменение
-0.79%
