TRINZ: Trinity Capital Inc.

25.1982 USD 0.0310 (0.12%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TRINZ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.1300和高点25.1982进行交易。

关注Trinity Capital Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TRINZ股票今天的价格是多少？

Trinity Capital Inc.股票今天的定价为25.1982。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.1672，交易量达到26。TRINZ的实时价格图表显示了这些更新。

Trinity Capital Inc.股票是否支付股息？

Trinity Capital Inc.目前的价值为25.1982。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪TRINZ走势。

如何购买TRINZ股票？

您可以以25.1982的当前价格购买Trinity Capital Inc.股票。订单通常设置在25.1982或25.2012附近，而26和0.27%显示市场活动。立即关注TRINZ的实时图表更新。

如何投资TRINZ股票？

投资Trinity Capital Inc.需要考虑年度范围24.7800 - 25.6080和当前价格25.1982。许多人在以25.1982或25.2012下订单之前，会比较-0.99%和。实时查看TRINZ价格图表，了解每日变化。

Trinity Capital Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Trinity Capital Inc.的最高价格是25.6080。在24.7800 - 25.6080内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trinity Capital Inc.的绩效。

Trinity Capital Inc.股票的最低价格是多少？

Trinity Capital Inc.（TRINZ）的最低价格为24.7800。将其与当前的25.1982和24.7800 - 25.6080进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRINZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRINZ股票是什么时候拆分的？

Trinity Capital Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.1672和-0.79%中可见。

日范围
25.1300 25.1982
年范围
24.7800 25.6080
前一天收盘价
25.1672
开盘价
25.1300
卖价
25.1982
买价
25.2012
最低价
25.1300
最高价
25.1982
交易量
26
日变化
0.12%
月变化
-0.99%
6个月变化
0.19%
年变化
-0.79%
