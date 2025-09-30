- Panoramica
TRINZ: Trinity Capital Inc.
Il tasso di cambio TRINZ ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1300 e ad un massimo di 25.1982.
Segui le dinamiche di Trinity Capital Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TRINZ oggi?
Oggi le azioni Trinity Capital Inc. sono prezzate a 25.1982. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.1672 e il volume degli scambi ha raggiunto 26. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TRINZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Trinity Capital Inc. pagano dividendi?
Trinity Capital Inc. è attualmente valutato a 25.1982. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TRINZ.
Come acquistare azioni TRINZ?
Puoi acquistare azioni Trinity Capital Inc. al prezzo attuale di 25.1982. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.1982 o 25.2012, mentre 26 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TRINZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TRINZ?
Investire in Trinity Capital Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.7800 - 25.6080 e il prezzo attuale 25.1982. Molti confrontano -0.99% e 0.19% prima di effettuare ordini su 25.1982 o 25.2012. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TRINZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Trinity Capital Inc.?
Il prezzo massimo di Trinity Capital Inc. nell'ultimo anno è stato 25.6080. All'interno di 24.7800 - 25.6080, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.1672 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Trinity Capital Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Trinity Capital Inc.?
Il prezzo più basso di Trinity Capital Inc. (TRINZ) nel corso dell'anno è stato 24.7800. Confrontandolo con gli attuali 25.1982 e 24.7800 - 25.6080 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TRINZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TRINZ?
Trinity Capital Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.1672 e -0.79%.
- Chiusura Precedente
- 25.1672
- Apertura
- 25.1300
- Bid
- 25.1982
- Ask
- 25.2012
- Minimo
- 25.1300
- Massimo
- 25.1982
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- -0.99%
- Variazione Semestrale
- 0.19%
- Variazione Annuale
- -0.79%
