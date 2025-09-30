- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRINZ: Trinity Capital Inc.
Der Wechselkurs von TRINZ hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1300 bis zu einem Hoch von 25.1982 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trinity Capital Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TRINZ heute?
Die Aktie von Trinity Capital Inc. (TRINZ) notiert heute bei 25.1982. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.1672 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von TRINZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TRINZ Dividenden?
Trinity Capital Inc. wird derzeit mit 25.1982 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TRINZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich TRINZ-Aktien?
Sie können Aktien von Trinity Capital Inc. (TRINZ) zum aktuellen Kurs von 25.1982 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.1982 oder 25.2012 platziert, während 26 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TRINZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TRINZ-Aktien?
Bei einer Investition in Trinity Capital Inc. müssen die jährliche Spanne 24.7800 - 25.6080 und der aktuelle Kurs 25.1982 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.99% und 0.19%, bevor sie Orders zu 25.1982 oder 25.2012 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TRINZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Trinity Capital Inc.?
Der höchste Kurs von Trinity Capital Inc. (TRINZ) im vergangenen Jahr lag bei 25.6080. Innerhalb von 24.7800 - 25.6080 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.1672 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Trinity Capital Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Trinity Capital Inc.?
Der niedrigste Kurs von Trinity Capital Inc. (TRINZ) im Laufe des Jahres betrug 24.7800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.1982 und der Spanne 24.7800 - 25.6080 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TRINZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TRINZ statt?
Trinity Capital Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.1672 und -0.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.1672
- Eröffnung
- 25.1300
- Bid
- 25.1982
- Ask
- 25.2012
- Tief
- 25.1300
- Hoch
- 25.1982
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -0.99%
- 6-Monatsänderung
- 0.19%
- Jahresänderung
- -0.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4