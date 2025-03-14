通貨 / TOUR
TOUR: Tuniu Corporation - American Depositary Shares
0.94 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TOURの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.93の安値と0.95の高値で取引されました。
Tuniu Corporation - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TOUR News
- Tuniu Corporation (TOUR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tuniu Corp Q2 2025 sees revenue boost, stock dips
- Tuniu shares rise as revenue jumps 15.3% in second quarter
- Tuniu Corporation (TOUR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Tuniu Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Tuniu to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Tuniu Announces Receipt of Minimum Bid Price Notice from Nasdaq
- Tuniu Corporation (TOUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.93 0.95
1年のレンジ
0.76 1.76
- 以前の終値
- 0.94
- 始値
- 0.94
- 買値
- 0.94
- 買値
- 1.24
- 安値
- 0.93
- 高値
- 0.95
- 出来高
- 202
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 8.05%
- 6ヶ月の変化
- -14.55%
- 1年の変化
- -37.75%
