TOUR: Tuniu Corporation - American Depositary Shares
0.91 USD 0.03 (3.19%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TOUR ha avuto una variazione del -3.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.91 e ad un massimo di 0.94.
Segui le dinamiche di Tuniu Corporation - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TOUR News
- Tuniu Corporation (TOUR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tuniu Corp Q2 2025 sees revenue boost, stock dips
- Tuniu shares rise as revenue jumps 15.3% in second quarter
- Tuniu Corporation (TOUR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Tuniu Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Tuniu to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Tuniu Announces Receipt of Minimum Bid Price Notice from Nasdaq
- Tuniu Corporation (TOUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.91 0.94
Intervallo Annuale
0.76 1.76
- Chiusura Precedente
- 0.94
- Apertura
- 0.93
- Bid
- 0.91
- Ask
- 1.21
- Minimo
- 0.91
- Massimo
- 0.94
- Volume
- 143
- Variazione giornaliera
- -3.19%
- Variazione Mensile
- 4.60%
- Variazione Semestrale
- -17.27%
- Variazione Annuale
- -39.74%
21 settembre, domenica