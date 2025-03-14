QuotazioniSezioni
Valute / TOUR
Tornare a Azioni

TOUR: Tuniu Corporation - American Depositary Shares

0.91 USD 0.03 (3.19%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TOUR ha avuto una variazione del -3.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.91 e ad un massimo di 0.94.

Segui le dinamiche di Tuniu Corporation - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOUR News

Intervallo Giornaliero
0.91 0.94
Intervallo Annuale
0.76 1.76
Chiusura Precedente
0.94
Apertura
0.93
Bid
0.91
Ask
1.21
Minimo
0.91
Massimo
0.94
Volume
143
Variazione giornaliera
-3.19%
Variazione Mensile
4.60%
Variazione Semestrale
-17.27%
Variazione Annuale
-39.74%
21 settembre, domenica