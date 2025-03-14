Währungen / TOUR
TOUR: Tuniu Corporation - American Depositary Shares
0.93 USD 0.01 (1.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOUR hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.92 bis zu einem Hoch von 0.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tuniu Corporation - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.92 0.94
Jahresspanne
0.76 1.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.94
- Eröffnung
- 0.93
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Tief
- 0.92
- Hoch
- 0.94
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -1.06%
- Monatsänderung
- 6.90%
- 6-Monatsänderung
- -15.45%
- Jahresänderung
- -38.41%
