TOUR: Tuniu Corporation - American Depositary Shares
0.94 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TOUR de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.90, mientras que el máximo ha alcanzado 0.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tuniu Corporation - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TOUR News
Rango diario
0.90 0.95
Rango anual
0.76 1.76
- Cierres anteriores
- 0.94
- Open
- 0.95
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Low
- 0.90
- High
- 0.95
- Volumen
- 183
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 8.05%
- Cambio a 6 meses
- -14.55%
- Cambio anual
- -37.75%
