TOUR: Tuniu Corporation - American Depositary Shares
0.91 USD 0.03 (3.19%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TOUR 환율이 오늘 -3.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.91이고 고가는 0.94이었습니다.
Tuniu Corporation - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.91 0.94
년간 변동
0.76 1.76
- 이전 종가
- 0.94
- 시가
- 0.93
- Bid
- 0.91
- Ask
- 1.21
- 저가
- 0.91
- 고가
- 0.94
- 볼륨
- 143
- 일일 변동
- -3.19%
- 월 변동
- 4.60%
- 6개월 변동
- -17.27%
- 년간 변동율
- -39.74%
20 9월, 토요일