TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe
10.90 USD 0.15 (1.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TIGRの今日の為替レートは、-1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり10.74の安値と11.14の高値で取引されました。
UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.74 11.14
1年のレンジ
5.36 14.46
- 以前の終値
- 11.05
- 始値
- 10.92
- 買値
- 10.90
- 買値
- 11.20
- 安値
- 10.74
- 高値
- 11.14
- 出来高
- 9.714 K
- 1日の変化
- -1.36%
- 1ヶ月の変化
- -9.62%
- 6ヶ月の変化
- 26.01%
- 1年の変化
- 94.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K