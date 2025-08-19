クォートセクション
通貨 / TIGR
TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe

10.90 USD 0.15 (1.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TIGRの今日の為替レートは、-1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり10.74の安値と11.14の高値で取引されました。

UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.74 11.14
1年のレンジ
5.36 14.46
以前の終値
11.05
始値
10.92
買値
10.90
買値
11.20
安値
10.74
高値
11.14
出来高
9.714 K
1日の変化
-1.36%
1ヶ月の変化
-9.62%
6ヶ月の変化
26.01%
1年の変化
94.30%
