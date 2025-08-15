КотировкиРазделы
TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe

10.85 USD 0.31 (2.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TIGR за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.72, а максимальная — 11.22.

Следите за динамикой UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.72 11.22
Годовой диапазон
5.36 14.46
Предыдущее закрытие
11.16
Open
11.22
Bid
10.85
Ask
11.15
Low
10.72
High
11.22
Объем
12.002 K
Дневное изменение
-2.78%
Месячное изменение
-10.03%
6-месячное изменение
25.43%
Годовое изменение
93.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.