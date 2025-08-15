Валюты / TIGR
TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe
10.85 USD 0.31 (2.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIGR за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.72, а максимальная — 11.22.
Следите за динамикой UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.72 11.22
Годовой диапазон
5.36 14.46
- Предыдущее закрытие
- 11.16
- Open
- 11.22
- Bid
- 10.85
- Ask
- 11.15
- Low
- 10.72
- High
- 11.22
- Объем
- 12.002 K
- Дневное изменение
- -2.78%
- Месячное изменение
- -10.03%
- 6-месячное изменение
- 25.43%
- Годовое изменение
- 93.40%
