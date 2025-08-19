KurseKategorien
TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe

10.90 USD 0.15 (1.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TIGR hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.74 bis zu einem Hoch von 11.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.74 11.14
Jahresspanne
5.36 14.46
Vorheriger Schlusskurs
11.05
Eröffnung
10.92
Bid
10.90
Ask
11.20
Tief
10.74
Hoch
11.14
Volumen
9.714 K
Tagesänderung
-1.36%
Monatsänderung
-9.62%
6-Monatsänderung
26.01%
Jahresänderung
94.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
