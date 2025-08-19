Währungen / TIGR
TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe
10.90 USD 0.15 (1.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TIGR hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.74 bis zu einem Hoch von 11.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIGR News
Tagesspanne
10.74 11.14
Jahresspanne
5.36 14.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.05
- Eröffnung
- 10.92
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Tief
- 10.74
- Hoch
- 11.14
- Volumen
- 9.714 K
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- -9.62%
- 6-Monatsänderung
- 26.01%
- Jahresänderung
- 94.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K