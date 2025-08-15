货币 / TIGR
TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe
11.14 USD 0.29 (2.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TIGR汇率已更改2.67%。当日，交易品种以低点11.04和高点11.55进行交易。
关注UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
11.04 11.55
年范围
5.36 14.46
- 前一天收盘价
- 10.85
- 开盘价
- 11.19
- 卖价
- 11.14
- 买价
- 11.44
- 最低价
- 11.04
- 最高价
- 11.55
- 交易量
- 7.089 K
- 日变化
- 2.67%
- 月变化
- -7.63%
- 6个月变化
- 28.79%
- 年变化
- 98.57%
