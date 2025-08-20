QuotazioniSezioni
Valute / TIGR
Tornare a Azioni

TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe

11.15 USD 0.25 (2.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TIGR ha avuto una variazione del 2.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.88 e ad un massimo di 11.22.

Segui le dinamiche di UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TIGR News

Intervallo Giornaliero
10.88 11.22
Intervallo Annuale
5.36 14.46
Chiusura Precedente
10.90
Apertura
10.95
Bid
11.15
Ask
11.45
Minimo
10.88
Massimo
11.22
Volume
10.181 K
Variazione giornaliera
2.29%
Variazione Mensile
-7.55%
Variazione Semestrale
28.90%
Variazione Annuale
98.75%
20 settembre, sabato