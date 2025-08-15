Divisas / TIGR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TIGR: UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe
11.05 USD 0.20 (1.84%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TIGR de hoy ha cambiado un 1.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.81, mientras que el máximo ha alcanzado 11.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIGR News
- Is UP Fintech Holding Limited (TIGR) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- TIGR vs. TW: Which Stock Is the Better Value Option?
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook UP Fintech Holding Limited (TIGR)
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- UP Fintech: A Mix Of Positives And Negatives (NASDAQ:TIGR)
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
- Crude Oil Gains Over 1%; UP Fintech Shares Plunge - Azitra (AMEX:AZTR), MongoDB (NASDAQ:MDB)
- UP Fintech Shares Drop After Strong Q2 Results: What You Need To Know - UP Fintech Holding (NASDAQ:TIGR)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- UP Fintech Holding Limited (TIGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Earnings call transcript: UpFintech Q2 2025 revenue surges 58.7% YoY
- Up Fintech earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Here's Why UP Fintech Holding Limited (TIGR) is a Great Momentum Stock to Buy
- TIGR or TW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Rango diario
10.81 11.55
Rango anual
5.36 14.46
- Cierres anteriores
- 10.85
- Open
- 11.19
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Low
- 10.81
- High
- 11.55
- Volumen
- 18.615 K
- Cambio diario
- 1.84%
- Cambio mensual
- -8.37%
- Cambio a 6 meses
- 27.75%
- Cambio anual
- 96.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B