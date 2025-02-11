通貨 / TANH
TANH: Tantech Holdings Ltd
2.10 USD 0.04 (1.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TANHの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり1.95の安値と2.20の高値で取引されました。
Tantech Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TANH News
1日のレンジ
1.95 2.20
1年のレンジ
1.45 10.80
- 以前の終値
- 2.14
- 始値
- 2.00
- 買値
- 2.10
- 買値
- 2.40
- 安値
- 1.95
- 高値
- 2.20
- 出来高
- 559
- 1日の変化
- -1.87%
- 1ヶ月の変化
- 5.00%
- 6ヶ月の変化
- 2.94%
- 1年の変化
- -70.83%
