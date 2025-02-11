Валюты / TANH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TANH: Tantech Holdings Ltd
2.36 USD 0.47 (24.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TANH за сегодня изменился на 24.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.93, а максимальная — 2.59.
Следите за динамикой Tantech Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TANH
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Дневной диапазон
1.93 2.59
Годовой диапазон
1.45 10.80
- Предыдущее закрытие
- 1.89
- Open
- 2.04
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 1.93
- High
- 2.59
- Объем
- 3.768 K
- Дневное изменение
- 24.87%
- Месячное изменение
- 18.00%
- 6-месячное изменение
- 15.69%
- Годовое изменение
- -67.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.