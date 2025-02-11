КотировкиРазделы
TANH: Tantech Holdings Ltd

2.36 USD 0.47 (24.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TANH за сегодня изменился на 24.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.93, а максимальная — 2.59.

Следите за динамикой Tantech Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.93 2.59
Годовой диапазон
1.45 10.80
Предыдущее закрытие
1.89
Open
2.04
Bid
2.36
Ask
2.66
Low
1.93
High
2.59
Объем
3.768 K
Дневное изменение
24.87%
Месячное изменение
18.00%
6-месячное изменение
15.69%
Годовое изменение
-67.22%
