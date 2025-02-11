Währungen / TANH
TANH: Tantech Holdings Ltd
2.17 USD 0.07 (3.33%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TANH hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.08 bis zu einem Hoch von 2.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tantech Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TANH News
Tagesspanne
2.08 2.28
Jahresspanne
1.45 10.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.10
- Eröffnung
- 2.10
- Bid
- 2.17
- Ask
- 2.47
- Tief
- 2.08
- Hoch
- 2.28
- Volumen
- 599
- Tagesänderung
- 3.33%
- Monatsänderung
- 8.50%
- 6-Monatsänderung
- 6.37%
- Jahresänderung
- -69.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K