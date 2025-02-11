Valute / TANH
TANH: Tantech Holdings Ltd
2.12 USD 0.02 (0.95%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TANH ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.28.
Segui le dinamiche di Tantech Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.08 2.28
Intervallo Annuale
1.45 10.80
- Chiusura Precedente
- 2.10
- Apertura
- 2.10
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Minimo
- 2.08
- Massimo
- 2.28
- Volume
- 735
- Variazione giornaliera
- 0.95%
- Variazione Mensile
- 6.00%
- Variazione Semestrale
- 3.92%
- Variazione Annuale
- -70.56%
21 settembre, domenica