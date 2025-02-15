通貨 / TALK
TALK: Talkspace Inc
2.65 USD 0.11 (4.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TALKの今日の為替レートは、4.33%変化しました。日中、通貨は1あたり2.56の安値と2.65の高値で取引されました。
Talkspace Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.56 2.65
1年のレンジ
2.09 4.36
- 以前の終値
- 2.54
- 始値
- 2.58
- 買値
- 2.65
- 買値
- 2.95
- 安値
- 2.56
- 高値
- 2.65
- 出来高
- 1.373 K
- 1日の変化
- 4.33%
- 1ヶ月の変化
- 0.76%
- 6ヶ月の変化
- 1.92%
- 1年の変化
- 26.79%
