QuotazioniSezioni
Valute / TALK
Tornare a Azioni

TALK: Talkspace Inc

2.56 USD 0.09 (3.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TALK ha avuto una variazione del -3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.67.

Segui le dinamiche di Talkspace Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TALK News

Intervallo Giornaliero
2.56 2.67
Intervallo Annuale
2.09 4.36
Chiusura Precedente
2.65
Apertura
2.66
Bid
2.56
Ask
2.86
Minimo
2.56
Massimo
2.67
Volume
1.623 K
Variazione giornaliera
-3.40%
Variazione Mensile
-2.66%
Variazione Semestrale
-1.54%
Variazione Annuale
22.49%
20 settembre, sabato