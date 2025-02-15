Valute / TALK
TALK: Talkspace Inc
2.56 USD 0.09 (3.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TALK ha avuto una variazione del -3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.67.
Segui le dinamiche di Talkspace Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.56 2.67
Intervallo Annuale
2.09 4.36
- Chiusura Precedente
- 2.65
- Apertura
- 2.66
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Minimo
- 2.56
- Massimo
- 2.67
- Volume
- 1.623 K
- Variazione giornaliera
- -3.40%
- Variazione Mensile
- -2.66%
- Variazione Semestrale
- -1.54%
- Variazione Annuale
- 22.49%
20 settembre, sabato