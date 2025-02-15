Währungen / TALK
TALK: Talkspace Inc
2.59 USD 0.06 (2.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TALK hat sich für heute um -2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.59 bis zu einem Hoch von 2.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Talkspace Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.59 2.67
Jahresspanne
2.09 4.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.65
- Eröffnung
- 2.66
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Tief
- 2.59
- Hoch
- 2.67
- Volumen
- 470
- Tagesänderung
- -2.26%
- Monatsänderung
- -1.52%
- 6-Monatsänderung
- -0.38%
- Jahresänderung
- 23.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K