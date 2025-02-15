货币 / TALK
TALK: Talkspace Inc
2.53 USD 0.04 (1.61%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TALK汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点2.51和高点2.57进行交易。
关注Talkspace Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TALK新闻
- Talkspace CTO Margolin sells $9,247 in shares
- Talkspace, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TALK)
- Talkspace, Inc. (TALK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Talkspace Q2 2025 slides: Revenue jumps 18%, EBITDA nearly doubles
- Talkspace's Earnings Power Is About To Become Obvious (NASDAQ:TALK)
- Talkspace to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Talkspace CTO Margolin sells $11,391 in stock
- Amazon Pharmacy Challenges CVS Health And Walgreens Dominance, Unveils New Features To Expand Medicare Access - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Nvidia, Veeva Surge Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Talkspace partners with Amazon Pharmacy to enhance access to medications
- This Talkspace Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), Equity Bancshares (NYSE:EQBK)
- Talkspace Stock: Strong Momentum Underlies Modest Valuation (NASDAQ:TALK)
- Talkspace stock tumbles on weak guidance
- Forget The Price Of A Stock. What Is It Worth?
- From $275,000 Salaries To Work-Life Balance: Why Burned-Out Doctors Are Trading The ER For The C-Suite - Talkspace (NASDAQ:TALK), Salesforce (NYSE:CRM)
日范围
2.51 2.57
年范围
2.09 4.36
- 前一天收盘价
- 2.49
- 开盘价
- 2.51
- 卖价
- 2.53
- 买价
- 2.83
- 最低价
- 2.51
- 最高价
- 2.57
- 交易量
- 547
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- -3.80%
- 6个月变化
- -2.69%
- 年变化
- 21.05%
