통화 / TALK
TALK: Talkspace Inc
2.56 USD 0.09 (3.40%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TALK 환율이 오늘 -3.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.56이고 고가는 2.67이었습니다.
Talkspace Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.56 2.67
년간 변동
2.09 4.36
- 이전 종가
- 2.65
- 시가
- 2.66
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- 저가
- 2.56
- 고가
- 2.67
- 볼륨
- 1.623 K
- 일일 변동
- -3.40%
- 월 변동
- -2.66%
- 6개월 변동
- -1.54%
- 년간 변동율
- 22.49%
20 9월, 토요일