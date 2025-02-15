Валюты / TALK
TALK: Talkspace Inc
2.49 USD 0.07 (2.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TALK за сегодня изменился на -2.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.49, а максимальная — 2.56.
Следите за динамикой Talkspace Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TALK
- Talkspace CTO Margolin sells $9,247 in shares
- Talkspace, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TALK)
- Talkspace, Inc. (TALK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Talkspace Q2 2025 slides: Revenue jumps 18%, EBITDA nearly doubles
- Talkspace's Earnings Power Is About To Become Obvious (NASDAQ:TALK)
- Talkspace to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Talkspace CTO Margolin sells $11,391 in stock
- Amazon Pharmacy Challenges CVS Health And Walgreens Dominance, Unveils New Features To Expand Medicare Access - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Nvidia, Veeva Surge Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Talkspace partners with Amazon Pharmacy to enhance access to medications
- This Talkspace Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), Equity Bancshares (NYSE:EQBK)
- Talkspace Stock: Strong Momentum Underlies Modest Valuation (NASDAQ:TALK)
- Talkspace stock tumbles on weak guidance
- Forget The Price Of A Stock. What Is It Worth?
- From $275,000 Salaries To Work-Life Balance: Why Burned-Out Doctors Are Trading The ER For The C-Suite - Talkspace (NASDAQ:TALK), Salesforce (NYSE:CRM)
Дневной диапазон
2.49 2.56
Годовой диапазон
2.09 4.36
- Предыдущее закрытие
- 2.56
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Low
- 2.49
- High
- 2.56
- Объем
- 950
- Дневное изменение
- -2.73%
- Месячное изменение
- -5.32%
- 6-месячное изменение
- -4.23%
- Годовое изменение
- 19.14%
