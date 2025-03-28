通貨 / SPRO
SPRO: Spero Therapeutics Inc
2.00 USD 0.10 (5.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPROの今日の為替レートは、5.26%変化しました。日中、通貨は1あたり1.90の安値と2.01の高値で取引されました。
Spero Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.90 2.01
1年のレンジ
0.51 3.22
- 以前の終値
- 1.90
- 始値
- 1.91
- 買値
- 2.00
- 買値
- 2.30
- 安値
- 1.90
- 高値
- 2.01
- 出来高
- 413
- 1日の変化
- 5.26%
- 1ヶ月の変化
- -1.96%
- 6ヶ月の変化
- 185.71%
- 1年の変化
- 48.15%
