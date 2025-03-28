Währungen / SPRO
SPRO: Spero Therapeutics Inc
2.02 USD 0.02 (1.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPRO hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.01 bis zu einem Hoch von 2.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spero Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.01 2.05
Jahresspanne
0.51 3.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.00
- Eröffnung
- 2.02
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Tief
- 2.01
- Hoch
- 2.05
- Volumen
- 108
- Tagesänderung
- 1.00%
- Monatsänderung
- -0.98%
- 6-Monatsänderung
- 188.57%
- Jahresänderung
- 49.63%
