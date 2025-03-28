Валюты / SPRO
SPRO: Spero Therapeutics Inc
1.90 USD 0.02 (1.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPRO за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.87, а максимальная — 1.90.
Следите за динамикой Spero Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.87 1.90
Годовой диапазон
0.51 3.22
- Предыдущее закрытие
- 1.88
- Open
- 1.88
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.87
- High
- 1.90
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- -6.86%
- 6-месячное изменение
- 171.43%
- Годовое изменение
- 40.74%
