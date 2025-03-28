Divisas / SPRO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SPRO: Spero Therapeutics Inc
1.90 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPRO de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.89, mientras que el máximo ha alcanzado 1.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Spero Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRO News
- Spero therapeutics (SPRO): COO Keutzer sells $3.3k in stock
- Mahadevia Ankit sells Spero Therapeutics (SPRO) stock worth $12946
- Down 17.7% in 4 Weeks, Here's Why Spero Therapeutics (SPRO) Looks Ripe for a Turnaround
- Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spero Therapeutics earnings beat by $0.54, revenue topped estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Spero Therapeutics - Additional Upside Potential Following Positive Phase 3 Results (SPRO)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Health Care Stocks Delivering High-Dividend Yields - Arvinas (NASDAQ:ARVN), GSK (NYSE:GSK)
- Berenberg cuts GlaxoSmithKline stock rating to hold from buy
- Spero Therapeutics stock hits 52-week high at $2.53
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Is GSK Partner Spero Therapeutics Stock Skyrocketing On Wednesday? - Spero Therapeutics (NASDAQ:SPRO), GSK (NYSE:GSK)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Spero Therapeutics stock soars on positive phase 3 trial results
- GSK’s new antibiotic shows promise in Phase 3 trial
- Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.89 1.95
Rango anual
0.51 3.22
- Cierres anteriores
- 1.90
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.89
- High
- 1.95
- Volumen
- 248
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -6.86%
- Cambio a 6 meses
- 171.43%
- Cambio anual
- 40.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B