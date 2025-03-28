QuotazioniSezioni
Valute / SPRO
Tornare a Azioni

SPRO: Spero Therapeutics Inc

2.00 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPRO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.96 e ad un massimo di 2.05.

Segui le dinamiche di Spero Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPRO News

Intervallo Giornaliero
1.96 2.05
Intervallo Annuale
0.51 3.22
Chiusura Precedente
2.00
Apertura
2.02
Bid
2.00
Ask
2.30
Minimo
1.96
Massimo
2.05
Volume
379
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-1.96%
Variazione Semestrale
185.71%
Variazione Annuale
48.15%
21 settembre, domenica