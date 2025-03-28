Valute / SPRO
SPRO: Spero Therapeutics Inc
2.00 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPRO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.96 e ad un massimo di 2.05.
Segui le dinamiche di Spero Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPRO News
Intervallo Giornaliero
1.96 2.05
Intervallo Annuale
0.51 3.22
- Chiusura Precedente
- 2.00
- Apertura
- 2.02
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Minimo
- 1.96
- Massimo
- 2.05
- Volume
- 379
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -1.96%
- Variazione Semestrale
- 185.71%
- Variazione Annuale
- 48.15%
21 settembre, domenica