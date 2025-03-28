货币 / SPRO
SPRO: Spero Therapeutics Inc
1.91 USD 0.01 (0.53%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPRO汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点1.89和高点1.95进行交易。
关注Spero Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.89 1.95
年范围
0.51 3.22
- 前一天收盘价
- 1.90
- 开盘价
- 1.89
- 卖价
- 1.91
- 买价
- 2.21
- 最低价
- 1.89
- 最高价
- 1.95
- 交易量
- 218
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- -6.37%
- 6个月变化
- 172.86%
- 年变化
- 41.48%
