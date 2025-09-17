クォートセクション
通貨 / SPMO
SPMO: Invesco S&P 500 Momentum ETF

121.43 USD 0.87 (0.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPMOの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり120.91の安値と121.98の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
120.91 121.98
1年のレンジ
78.25 121.98
以前の終値
120.56
始値
121.32
買値
121.43
買値
121.73
安値
120.91
高値
121.98
出来高
3.853 K
1日の変化
0.72%
1ヶ月の変化
5.89%
6ヶ月の変化
31.67%
1年の変化
33.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K